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В цирке на Фонтанке отвалился кусок фасада
Сегодня, 11:36
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nadezhda_sib

В цирке на Фонтанке отвалился кусок фасада

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Никто не пострадал.

В цирке на Фонтанке отвалился кусок фасада. Об этом 20-го июня сообщили очевидцы в Telegram-канале группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате инцидента никто не пострадал. Часть архитектурного сооружения приземлилась на козырек.

Сейчас здание цирка обследуется. 

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк был построен в 1877 году. Его историческое название - Цирк Чинизелли. 

Ранее Piter.TV сообщил об обследовании Московских триумфальных ворот. Заняться реставрацией объекта культурного наследия планируют в 2020 году. 

Фото: Telegram "Мегаполис Санкт-Петербург"

Теги: фасад цирка на фонтанке, цирк на фонтанке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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