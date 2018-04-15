Никто не пострадал.

В цирке на Фонтанке отвалился кусок фасада. Об этом 20-го июня сообщили очевидцы в Telegram-канале группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате инцидента никто не пострадал. Часть архитектурного сооружения приземлилась на козырек.

Сейчас здание цирка обследуется.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк был построен в 1877 году. Его историческое название - Цирк Чинизелли.

Ранее Piter.TV сообщил об обследовании Московских триумфальных ворот. Заняться реставрацией объекта культурного наследия планируют в 2020 году.

Фото: Telegram "Мегаполис Санкт-Петербург"