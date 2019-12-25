Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Об этом говорят утренние данные торговой площадки.
Европейская валюта подорожала на 0,5%. Доллар стоит 73,17 рубля — он вырос на 0,83%.
Доллар подорожал выше 73 рублей впервые с 18 мая. Евро в последний раз стоил дороже 86 рублей 2 апреля.
Ранее россиянам дали совет, что делать в случае обвала рубля. Тем, кто хранит сбережения в европейской валюте не стоит обменивать накопления на рубли. Обладатели накоплений в евро должны наблюдать за ситуацией на рынке и не делать поспешных выводов. Ослабление рубля по отношению к евро незначительно скажется на обвале курса.
Видео: Youtube / Сбербанк TV
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