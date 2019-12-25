В Петербурге у курьера отобрали посылку на 117 тысяч рублей

Молодому человеку угрожали ножом и предметом, похожим на пистолет.

Вечером 27 июля в полицию Петербурга обратился 17-летний парень, работающий курьером, и рассказал о нападении на него двух неизвестных с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 19:17 у дома №34 на улице Тепловозной. К курьеру подошли двое мужчин, один из которых представился заказчиком посылки. После этого неизвестные отобрали у молодого человека коробку и, достав нож и предмет, похожий на пистолет, посоветовали потерпевшему не пытаться забрать посылку обратно.

Общая сумма ущерба составила более 117 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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