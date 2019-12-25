Курц призвал не связывать ситуацию с Навальным и "Северный поток — 2"

Австрия поддерживает позицию Германии по строительству газопровода.

Себастьян Курц призвал не связывать ситуацию с Алексеем Навальным и "Северный поток — 2". Об этом канцлер Австрии рассказал в интервью журналистам из немецкой газеты Welt am Sonntag. Чиновник поддержал позицию Берлина по завершению реализации проекта российского газопровода. Эксперт уточнил, что этот проект также является европейским, так как отвечает многим энергетическим интересам стран ЕС.

Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается "Северного потока — 2"...Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера со строительством. Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается Себастьян Курц, канцлер Австрии

Напомним, что 5 февраля Ангела Меркель рассказала о том, что Берлин и Евросоюз оставляют за собой право расширить антироссийские санкции из-за последних событий. Однако канцлер Германии подчеркнула, что страны должны продолжать диалог с Россией в целях стратегической безопасности. Политик уведомила журналистов о том, что позиция ФРГ по вопросу строительства "Северного потока-2" остается неизменной.

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