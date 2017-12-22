Курьёзное видео: у британской травести-дивы порвалось платье в прямом эфире

Британская травести-дива Кортни Акт, спускаясь по лестнице на сцену, случайно споткнулась и оборвала часть платья

Британская телезвезда Кортни Акт случайно оконфузилась во время прямого эфира передачи Big Brothers, которую транслировал канал ВВС.

Девушка в платье спускалась по лестнице на сцену. Оператор при этом снимал крупным планом девушку, когда что-то пошло не так. Она оступилась, и нижнюю часть ее наряда сорвало, представив на обозрение публики пикантные части Кортни.

Какое-то время блондинка безуспешно пыталась прикрыться, но вскоре приняла решение покинуть сцену. На прощание она помахала рукой зрительному залу.

При этом ведущая передачи была настолько шокирована, что прикрывала рот рукой во время происшествия. В Британии это не первый случай. Некоторые сразу обвинили травести-диву в попытке получить популярность таким чёрным способом. Однако знаменитость заявляет, что она ни в чём не виновата.

Видео: YouTube / Big Brother UK