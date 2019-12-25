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Купленные билеты в петербургские театры останутся действительными, несмотря на ограничения
Сегодня, 8:26
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IRINA_CHALKINA

Купленные билеты в петербургские театры останутся действительными, несмотря на ограничения

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Театры с 12 ноября продают билеты по новым условиям — зал можно заполнять только на пятьдесят процентов.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что все уже купленные билеты в театры Петербурга останутся действительными, несмотря на новые ограничения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Спектакли, которые проданы до 12 ноября, даже если там продано больше 50 процентов билетов, состоятся с той численностью зрителей, которая фактически билеты купила

 Константин Сухенко, председатель комитета по культуре.

Напомним, что с 12 ноября в Петербурге действуют новые ограничения. Так, залы театров можно заполнять зрителями только на 50%. Все мероприятия, где количество людей больше, необходимо согласовывать с комитетом по культуре города.

Ранее мы сообщали о том, что в Доме национальностей пройдет акция по сбору донорской крови.

Фото:Piter.TV

Теги: новые ограничения, театры спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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