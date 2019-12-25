Культурные учреждения Петербурга проведут онлайн-фестиваль

Жители города смогут посмотреть спектакли и концерты в прямом эфире.

В субботу, 21 марта, стало известно, что глава Северной столицы поручил культурным учреждениям города провести серию мероприятий и акций в онлайн-режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Согласно предварительному плану, жители города смогут посмотреть спектакли и концерты в прямом эфире. Отмечается, что список культурных учреждений, которые решили поучаствовать в акции, "довольно большой".

Ранее мы писали, что мероприятия численностью более 100 человек запретили в Ленобласти.

Фото: pexels