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Культурные учреждения Петербурга проведут онлайн-фестиваль
Сегодня, 14:38
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Arinablinova

Культурные учреждения Петербурга проведут онлайн-фестиваль

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Жители города смогут посмотреть спектакли и концерты в прямом эфире.

В субботу, 21 марта, стало известно, что глава Северной столицы поручил культурным учреждениям города провести серию мероприятий и акций в онлайн-режиме. Об этом рассказали в  пресс-службе Смольного.

Согласно предварительному плану, жители города смогут посмотреть спектакли и концерты в прямом эфире. Отмечается, что список культурных учреждений, которые решили поучаствовать в акции, "довольно большой". 

Ранее мы писали, что мероприятия численностью более 100 человек запретили в Ленобласти.

Фото: pexels 

Теги: интернет, коронавирсу, культура, онлайн, развлечения, что делать
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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