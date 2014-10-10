Кулеба: США обещают наращивать поставки оружия Киеву и ужесточать санкции против России

В МИД Украины рассказали о договоренностях с Вашингтоном о военной помощи Киеву.

США обещают наращивать поставки оружия Киеву и ужесточать санкции против России. Об этом после выступления на заседании Генеральной Ассамблее ООН, посвященной кризису на Украине, журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник заметил, что Вашингтон расширит оборонные поставки. Об этом спикер узнал после переговоров с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Остином Ллойдом.

Они все подали три очень ясных сигнала. Во-первых, США будут стоять с Украиной, что бы ни произошло, какой бы сценарий ни предпочла Россия. Во-вторых, США продолжат предоставлять Украине оборонительные вооружения, чтобы укрепить наш потенциал по защите своей страны. Дмитрий Кулеба, глава МИД России

В МИД Украины заметили, что третий сигнал со стороны США заключается в том, что введение новых антироссийских ограничений будет продолжаться и далее. Эти санкции будут максимально болезненными и эффективными для Москвы и будут вводиться в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами в Европе и другими странами. Кулеба призвал Запад к срочному использованию новых пакетных мер в отношении РФ. По мнению чиновника, сейчас пришло время для введения новой волны санкционного воздействия.

Кулеба: Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донбасс.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

