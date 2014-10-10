Кулеба: Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донбасс

В МИД Украины заявили, что не проводят провокации или саботаж в регионе.

Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донбасс. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, посвященной вопросу ситуации вокруг Киева и Донбасса. Глава МИД подчеркнул, что руководство страны также отказывается от саботажа и провокаций в регионе конфликта. Чиновник назвал виновного, по его мнению, в сложившемся кризисе.

…был создан и нагнетается РФ в одностороннем порядке… Обвинения в адрес Украины абсурдны, Украина никогда никому не угрожала и никого не атаковала. Украина никогда не планировала военное наступление на Донбасс. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт заметил перед иностранными коллегами, что со стороны России видны признаки того, что государство может планировать дальнейшую эскалацию и операцию против Украины. Москва якобы подает сигналы по эскалации агрессии в отношении киевского режима. При этом времени остановить это нападение, по словам чиновника, становится все меньше.

Глава Минфина Франции заявил, что термин "вторжение" не подходит для характеристики событий на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

