Куклачев посоветовал владельцам кошек обнять своих питомцев

По мнению дрессировщика, у котов сильно биополе, что благоприятно воздействует на организм человека.

Худрук единственного в России Театра кошек Юрий Куклачев посоветовал владельцам хвостатых питомцев обнять их. По словам дрессировщика, у кошек сильное биополе, поэтому они благоприятно воздействуют на организм и на больные части тела в особенности. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Также Куклачев рассказал, что кошки – единственные животные, не поддающиеся дрессировке, поэтому с ними нужно играть, находить общий язык и постепенно выявлять способности.

Кошки не признают насилия. Тот, у кого дома есть кошка, знает, что стоит только повысить на нее голос, как она отомстит. К ним можно подходить только с лаской. Юрий Куклачев

Кошки, по словам дрессировщика, сильно реагируют на тембр человеческого голоса, поэтому многое понимают по интонации. Кричать на кота и тыкать носом в сделанные "дела" нельзя, животное может обидеться и начать бороться с хозяином за территорию дома. Для кошки, отметил Куклачев, нужно стать родным, поскольку хвостатое привыкает к конкретно

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Фото: Piter.TV