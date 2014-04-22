Кудрин: Россия использует старую модель экономики

По его мнению, именно поэтому страна не производит новых товаров.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия использует устаревшую модель экономики. Об этом он сказал в интервью изданию РБК.

По его словам, по этой причине государство не производит новых товаров. Кудрин подчеркнул, если Россия начнет делать востребованную в международном сообществе продукцию, то рост экономики страны мог бы составить более пяти процентов.

Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Он уверен, что выход отечественных товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для российской экономики. Кроме того, Кудрин призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.

Ранее мы сообщали, что в России банки смягчают условия по выдаче ипотеки.

Фото: akudrin.ru