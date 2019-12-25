Кудрин прокомментировал вывод доллара из ФНБ

Отказ от доллара никак не влияет на повседневную жизнь россиян.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным. Об этом чиновник рассказал РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Кудрин подчеркнул, что это решение было обосновано санкциями и опасениями ухудшения расчетов в долларах, контролируемых американскими банками. Он добавил, что решение было скорее вынужденным.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца. Долю американской валюты в Фонде сократят до нуля.

Ранее мы сообщали, что россиянам рассказали, что делать с долларами после исключения их из ФНБ

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