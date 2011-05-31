Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики

Глава СП РФ рассказал о беспрецедентных мерах кабмина.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин оценил дополнительные расходы из федерального бюджета, необходимые на стабилизацию экономической системы страны. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на заседании президиума Совета законодателей. По мнению эксперта, на текущий момент правительство принимает беспрецедентные антикризисные меры.

И вот только предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы - больше 4 триллионов рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса. Алексей Кудрин, глава СП

Кудрин: кризисные явления в экономике России продлятся полтора - два года.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации