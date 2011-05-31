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27 апреля, 13:19
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Кудрин оценил дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики

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Глава СП РФ рассказал о беспрецедентных мерах кабмина.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин оценил дополнительные расходы из федерального бюджета, необходимые на стабилизацию экономической системы страны. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на заседании президиума Совета законодателей. По мнению эксперта, на текущий момент правительство принимает беспрецедентные антикризисные меры. 

И вот только предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы - больше 4 триллионов рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса.

Алексей Кудрин, глава СП

Кудрин: кризисные явления в экономике России продлятся полтора - два года.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: алексей кудрин, стабилизация, счетная палата, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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