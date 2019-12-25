Кудрин назвал способ победить бедность в России

Глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что с помощью адресной соцподдержки можно вдвое уменьшить количество бедных россиян приблизительно за три-четыре года. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

По его словам, очень важно обратить внимание на важность учета имущественного ценза. Кудрин считает, что если житель России имеет несколько единиц жилой недвижимости и автомобилей, то он не может претендовать на выплаты. Исключение таких россиян из получения пособий поможет поднять уровень жизни, считает глава Счетной палаты.

Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Кудрин также подчеркнул, что следует ужесточить правила для выплат на малолетних детей, касающиеся возможности получения пособий семьями, у которых имеются несколько квартир, а также участки земли.

Ранее Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть.

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