В Петербурге 15 июня пройдёт Кубок стран ШОС по кикбоксингу

Главным боем вечера станет поединок между 25-летним Владиславом Туйновым из Орла, чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе, и китайским спортсменом Тан Сяо Фэном.

Глава Калмыкии и легендарный спортсмен Бату Хасиков откроет в Санкт-Петербурге 15 июня Кубок по кикбоксингу стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Международный турнир начнётся в СК "Юбилейный" в 19:00 в рамках программы ПМЭФ, сообщил "Петербургский дневник".

Главным боем вечера станет поединок между 25-летним Владиславом Туйновым из Орла, чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе, и китайским спортсменом Тан Сяо Фэном.

Всего пройдёт десять поединков с участием спортсменов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.

В апреле российские спортсмены вышли под флагом страны на открытии Игр в Венесуэле.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА