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В Петербурге 15 июня пройдёт Кубок стран ШОС по кикбоксингу
Сегодня, 15:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15 июня пройдёт Кубок стран ШОС по кикбоксингу

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Главным боем вечера станет поединок между 25-летним Владиславом Туйновым из Орла, чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе, и китайским спортсменом Тан Сяо Фэном. 

Глава Калмыкии и легендарный спортсмен Бату Хасиков откроет в Санкт-Петербурге 15 июня Кубок по кикбоксингу стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Международный турнир начнётся в СК "Юбилейный" в 19:00 в рамках программы ПМЭФ, сообщил "Петербургский дневник".

Главным боем вечера станет поединок между 25-летним Владиславом Туйновым из Орла, чемпионом мира и Европы и интерконтинентальным чемпионом в полусреднем весе, и китайским спортсменом Тан Сяо Фэном. 

Всего пройдёт десять поединков с участием спортсменов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси. 

В апреле российские спортсмены вышли под флагом страны на открытии Игр в Венесуэле.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Теги: кикбоксинг, пмэф, шос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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