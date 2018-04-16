Кто такой сельдяной король, и почему он является предвестником землетрясения и цунами?

У берегов России поймали редкую рыбу с необычным названием — сельдяной король. Что это за существо, и почему оно является предвестником землетрясения и цунами, читайте в материале Piter.TV.

В бухте Рейд Паллада в Приморском крае появилась редкая рыба, которая носит необычное название — сельдяной король. Ее выловил местный житель Владимир Тарасов. Об этом пишут "РИА Новости".

Мужчина рассказал, что глаза у сельдяного короля двигаются, как у ящерицы. "Я такого никогда не видел, наверное, какой‑то разум у рыбы есть", — заявил Тарасов.

Некоторые собравшиеся предложили приготовить рыбу. Однако в итоге решили отпустить ее обратно в море.

Стоит отметить, что у берегов России сельдяной король появился впервые. Чаще всего его можно встретить в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубине до километра.

О сельдяном короле

Своим королевским названием рыба обязана норвежским рыбакам. Они заметили на голове морского обитателя "корону" из лучей спинного плавника.

Сама рыба имеет серебристо-белый оттенок, голова — синеватая, а плавники — ярко-красные. В длину сельдяной король может достигать 3,5 м, в высоту — 25 см, в толщину — 5 см. Вес рыбы составляет до 250 кг.

Из-за своего внешнего вида рыба получила два других названия —рыба-ремень или ремнетел.

Питается крупный морской обитатель в основном ракообразными, мелкой рыбой и кальмарами. Плавает головой к верху с небольшой скоростью.

Сельдяной король поверье

В Японии считают, что появление сельдяного короля является предвестником землетрясения и цунами. Научного подтверждения этому поверью нет, и все совпадения с печальными событиями являются, по мнению ученых, мифом. К слову, в 2011 году перед землетрясением и цунами в Японии на берег выбросились десятки сельдяных королей.

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