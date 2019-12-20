Кто победит в шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ?

Финал шестого сезона состоится 21 декабря в 21:00.

В субботу, 21 декабря, в 21:00 в эфире телеканала ТНТ покажут последний выпуск шестого сезона шоу "ТАНЦЫ". Позади у участников проекта десятки испытаний: соло и дуэты, стрип, хип-хоп и контемп. В финал прошли шесть самых сильных танцоров: Алина Кобиляк, Вова Раков, Drama Kings, Кирилл Цыганов, Герман Ромазанов и Мария Дружинина. За кого из них зрители отдадут свои голоса? Кто из участников принесет победу своему наставнику — Мигелю, Егору Дружинину или Татьяне Денисовой?

Субботний концерт никак не повлияет на исход голосования. Он станет еще одним шансом для танцоров раскрыть свой потенциал, услышать напутствия от наставников и зарядиться энергией от зала. Телезрителям покажут как лучшие номера шестого сезона, так и новые постановки. В финальном выпуске хореографы и наставники проекта станут единой танцевальной командой и представят номер под трек Bad Guy Билли Айлиш.

За почти пять месяцев участники шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ стали родными не только друг другу, но и наставникам. На последнем концерте они раскроют все свои тайны. В частности, Вова Раков расскажет, кому в команду он хотел попасть, а Татьяна Денисова поделится, почему не могла представить свой коллектив без Drama Kings.

Ранее Мигель заявил, что танцовщики в Петербурге более приближены к искусству.

Видео: Instagram / mary_djin, german.romazanov, kirill__tsyganov, drama___kings, alishakobilyak, rakovvn