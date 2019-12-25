На территории обрушилась кровля.

Крупный пожар на складе запчастей Красноярска локализовали. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на представителей регионального управления ГУ МЧС. По данным СМИ, возгорание началось в Железнодорожном районе города. Пламя распространилось на территорию в 1200 квадратных метров.

Пожар локализован в 10:28 по местному времени (06:28 по московскому времени) на площади 1200 квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Напомним, что инцидент произошел 14 сентября в автосервисе в доме № 16а по улице Дорожная. Первая пожарная бригада вскрыла ворота предприятия при помощи бензореза. Для этого пришлось отключить электроэнергию. На территории обрушилась кровля. Сейчас на месте последствия возгорания ликвидируют 31 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Причины воспламенения устанавливаются. Известно, что в одноэтажном здании кроме сервиса также находилось бюро ритуальных услуг, квест-центр.

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Фото: Piter.tv