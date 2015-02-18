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На Светлановском проспекте рано утром тушили двухкомнатную квартиру
Сегодня, 8:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На Светлановском проспекте рано утром тушили двухкомнатную квартиру

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Пламя охватило одну из комнат и балкон.

Ранним утром 13 сентября в Калининском районе Петербурга произошел пожар. В доме №70/2 на Светлановском проспекте воспламенилась двухкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 05:36. Огонь охватил  одну из комнат и балкон на общей площади 13 квадратных метров.

Ликвидировали возгорание 17 спасателей и четыре единицы техники. Потушить пламя удалось в 05:51. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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