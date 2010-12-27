Крупнейший производитель индейки в России построит завод в Ленобласти

Запустить работу предприятия планируют уже во втором квартале 2020 года.

Один из крупнейших производителей индейки в России решил осваивать рынок Северо-Запада. Компания хочет построить завод по выпуску полуфабрикатов на территории Ленобласти. Об этом сообщил "Коммерсант".

Запустить работу предприятия планируют уже во втором квартале 2020 года. По началу, на заводе каждый месяц будут производить до 200 тонн продукции ежемесячно. По словам представителя холдинга, новые площадки могут снизить цены на продукцию.

По предварительной информации, завод могут построить во Всеволожском районе в промышленной зоне "Уткина Заводь".

Ранее в Ленобласти завершили строительство кофейного завода.

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