Их не устроили решения, которые принимаются Союзом.

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров. Речь идет о таких компаниях как "Балтика", Heineken, AB InBev Efes. Причиной этого поступка стало несогласие по вопросам обсуждения позиции по стоимости напитка. Об этом сообщили в "РБК".

Стороны не сошлись в представлении о минимальной розничной цене. Также спорные моменты возникли при обсуждении вопросов технического регулирования. Производителей не устроили принципы госрегулирования цен и рецептурных ограничений. Компании не смогли поддерживать дифференцированный подход в акцизной политике со стороны властей.

В компаниях прокомментировали ситуацию. ПРедставители заявил, что решения Союза противоречат их целям и задачам. Нововведения создают конкурентные преимущества для отдельных участников и при этом негативно сказываются на других.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки.