Крупнейшая поликлиника Невского района получит новую станцию "скорой помощи"

В начале 2021 года в крупнейшей поликлинике Невского района начнет работать дополнительная станция "скорой помощи". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Город передал здание для новой станции. Там провели капитальный ремонт, заменили кровлю и инженерные сети. Для бригад скорой помощи и пациентов оборудовали комфортные кабинеты.
Помещения рассчитаны на сменную работу 6 врачебно-фельдшерских бригад, обслуживающих взрослых и детей. В дополнительном отделении будут оказывать первичную амбулаторную помощь.
Поликлиника № 8 Невского района обслуживает почти 400 тысяч детей и взрослых.
Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.
Фото: Piter.tv
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