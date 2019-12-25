Крупнейшая поликлиника Невского района получит новую станцию "скорой помощи"

Ее открытие состоится в начале 2021 года.

В начале 2021 года в крупнейшей поликлинике Невского района начнет работать дополнительная станция "скорой помощи". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Город передал здание для новой станции. Там провели капитальный ремонт, заменили кровлю и инженерные сети. Для бригад скорой помощи и пациентов оборудовали комфортные кабинеты.

Помещения рассчитаны на сменную работу 6 врачебно-фельдшерских бригад, обслуживающих взрослых и детей. В дополнительном отделении будут оказывать первичную амбулаторную помощь.

Поликлиника № 8 Невского района обслуживает почти 400 тысяч детей и взрослых.

Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.

Фото: Piter.tv