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Крупнейшая поликлиника Невского района получит новую станцию "скорой помощи"
Сегодня, 13:32
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nastya960

Крупнейшая поликлиника Невского района получит новую станцию "скорой помощи"

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Ее открытие состоится в начале 2021 года.

В начале 2021 года в крупнейшей поликлинике Невского района начнет работать дополнительная станция "скорой помощи". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Город передал здание для новой станции. Там провели капитальный ремонт, заменили кровлю и инженерные сети. Для бригад скорой помощи и пациентов оборудовали комфортные кабинеты.

Помещения  рассчитаны на сменную работу 6 врачебно-фельдшерских бригад, обслуживающих взрослых и детей. В дополнительном отделении будут оказывать первичную амбулаторную помощь.

Поликлиника № 8 Невского района обслуживает почти 400 тысяч детей и взрослых.

Новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: поликлиника, скорая, станция скорой помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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