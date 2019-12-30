Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Эту награду получила лента "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США и Канады назвала лучший фильм 2019 года. Им оказалась картина Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", которая получила главную награду Critics" Choice Movie Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Также критики назвали лучшего актера года. Этого звания удостоен Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер" Тодда Филлипса. Лучшей актрисой 2019 года стала Рене Зеллвегер, снявшаяся в ленте "Джуди" Руперта Гулда.

Кроме того, были названы актеры, получившие награду за роль второго плана. В этой номинации победили Брэд Питт за съемки в "Однажды в… Голливуде" и Лоре Дерн за "Брачную историю". Приз за лучшую режиссуру разделили Сэм Мендес ("1917") и Пон Джун-хо ("Паразиты").

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