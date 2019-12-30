Кристина Орбакайте отменила концерты из-за сломанной ноги

Артистка будет ограничена в движении ближайшие полтора месяца.

Кристина Орбакайте сообщила поклонникам печальную новость. В Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, что сломала лодыжку. В ближайшие полтора месяца артистка будет ограничена в движении, поэтому не сможет выступать.

Выяснилось, что травму 48-летняя певица получила во время репетиции. Она поблагодарила поклонников за поддержку и извинилась, что ей пришлось перенести свои февральские концерты. Однако они обязательно состояться. Даты новых выступлений будут объявлены позже.

Многие подписчики Орбакайте написали под фото, что, несмотря на травму, певица прекрасно выглядит. Они заявили, что с возрастом Кристина становится все больше похожа на свою маму – Аллу Борисовну Пугачеву.

Ранее мы писали, что в Москве ограбили звезду "Интернов" Илью Глинникова.

Видео: Instagram/ orbakaite_k