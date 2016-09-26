Петербургская актриса Кристина Кузьмина рассказала о своей борьбе с раком

"Если скажешь себе – конец, то действительно будет конец".

Петербургская актриса Кристина Кузьмина рассказала "Петербургскому дневнику" о своей борьбе с раком. Вот уже пять лет девушка борется с онкологическим заболеванием. После первого курса химиотерапии и операции болезнь отступила. Однако летом 2017 года случился второй рак. По словам Кристины, это именно второй рак, а не рецидив вылеченного. И ее доктора склоняются к такому же мнению.

Актриса рассказывает, что во второй раз организм воспринимал химию очень тяжело. Однажды лейкоциты так упали, что не было сил даже встать с кровати. Доктора спасли жизнь девушки и в этот раз. Они дали какое-то "чудо-лекарство", после которого Кристина смогла снова работать и проводить время со своей семьей и маленькой дочкой.

Я не знаю, что будет дальше, но знаю, что очень многое надо успеть. Самое страшное – остановиться. Надо все время двигаться, особенно это важно для тех, кто столкнулся с онкологией. Мне сейчас жалко терять любые проекты, мне даже жалко терять время на сон… Если скажешь себе – конец, то действительно будет конец. Бывает, что я только к полуночи вспоминаю, что очень плохо себя чувствую… Кристина Кузьмина

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Фото: Instagram / kuzminakristina_actress