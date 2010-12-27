Португалец должен выплатить налоговой службе Испании 19 млн евро штрафа.

Известный португальский футболист Криштиану Роналду получил два года условного срока и огромный штраф за неуплату налогов. Спортсмен признал свою вину и уже начал выплачивать деньги. Об этом сообщают португальские СМИ.

Суд обязал футболиста выплатить налоговой службе Испании 19 млн евро. В настоящее время португалец перечислил 13,5 млн евро, ему осталось выплатить 5,3 млн евро.

На прошлой неделе Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера составила 100 млн евро.

Ранее мы писали, что Александр Головин хочет играть вместе с Роналду в "Ювентусе".

Фото: ru.fifa.com