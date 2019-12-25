Крестовский остров закроют на день из-за чемпионата по футболу

Въезд возможен только по заранее полученным пропускам.

В среду, 16 июня, автомобилисты не смогут проехать на Крестовский остров с 8 часов утра до 23 часов вечера из-за проведения матча чемпионата футбола Евро-2020, передает пресс-служба ГУ "Дирекция по организации дорожного движения".

Въехать на территорию можно только тем, у кого есть заранее полученный пропуск. Документ выдавался тем петербуржцам, кто проживает, работает или имеет отношение к Евро-2020.

Отмечается, что такие ограничения будут действовать 18, 21, 23 июня и 2 июля.

Ранее мы писали, что финские болельщики застряли на границе с Россией.

Фото: Piter.tv