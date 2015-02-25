Финские болельщики застряли на границе с Россией

Издание "Ilta-Sanomat" со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации финских болельщиков рассказало о том, как финские болельщики пересекали границу России и Финляндии. У некоторых возникли проблемы.
Двум болельщикам пришлось вернуться домой. По предварительным данным, у одного не было FAN ID, а у другого были проблемы с визой.
Осмотр на границе длился 2,5 часа. У всех взяли тест на коронавирус. Это делал один человек. Болельщики приехали позже в отель в Петербурге позже, чем ожидали.
В Северную столицу приедет около 700 финских болельщиков. Есть вероятность, что не все успеют попасть в город в течение вторника.
Напомним, матч между сборными Финляндии и России состоится 17-го июня. Игра начнется в 16:00.
Фото: Twitter / Pohjoiskaarre
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