Финские болельщики застряли на границе с Россией

У всех берут тест на коронавирус.

Издание "Ilta-Sanomat" со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации финских болельщиков рассказало о том, как финские болельщики пересекали границу России и Финляндии. У некоторых возникли проблемы.

Двум болельщикам пришлось вернуться домой. По предварительным данным, у одного не было FAN ID, а у другого были проблемы с визой.

Осмотр на границе длился 2,5 часа. У всех взяли тест на коронавирус. Это делал один человек. Болельщики приехали позже в отель в Петербурге позже, чем ожидали.

В Северную столицу приедет около 700 финских болельщиков. Есть вероятность, что не все успеют попасть в город в течение вторника.

Напомним, матч между сборными Финляндии и России состоится 17-го июня. Игра начнется в 16:00.

Фото: Twitter / Pohjoiskaarre