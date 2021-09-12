Крестный ход 12 сентября перекроет центр Петербурга

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев и духовенства митрополии.

В понедельник, 12 сентября, в центре Петербурга перекроют движение из-за крестного хода в день памяти перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом рассказали в паблике Казанского кафедрального собора во "ВКонтакте".

В 10:00 утра начнется построение колонны крестного хода на Казанской улице. Попасть в колонну можно через два пункта с рамками металлоискателя: на пересечении Казанской улицы и переулка Сергея Тюленина и на пересечении Казанской и Гороховой улиц. В 11 часов утра начнётся крестный ход по Невскому от Казанского собора до Александро-Невской лавры.

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев и духовенства митрополии. Начало богослужения – в девять часов утра.

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Фото: Вконтакте / Казанский кафедральный собор