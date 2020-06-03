Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Гитлером на Красной площади

Дмитрий Песков заявил, что trategic Mind: Blitzkrieg пропагандирует нацизм.

Кремль возмутила украинская видеоигра с победившим Адольфом Гитлером на Красной площади. Об этом днем 3 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Официальный представитель Кремля заявил, что рассчитывает на эффективную работу надзорных ведомств. Он надеется, что компетентные органы примут меры, касающиеся распространения компьютерной игры из Украины.

Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник выразил сожаление, что украинская видеоигра Strategic Mind: Blitzkrieg оказалась доступна к покупке в России в год празднования 75-летней годовщины Победы в ВОВ.

Совфед оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади.