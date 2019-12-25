Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

Пропустить подобный звонок технически невозможно.

Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Владимира Путина президенту США Дональду Трампу. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пропустить подобный звонок технически невозможно, так как они согласовываются заранее.

Накануне бывший глава администрации при экс-премьер-министре Великобритании Терезе Мэй Ник Тимоти заявил, что в 2017 году Трамп накричал на бывшего советника по национальной безопасности после того, как узнал, что пропустил звонок от российского президента.

Ранее Путин и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве.