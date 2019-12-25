  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу
Сегодня, 11:04
23
matveyvn

Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

0 0

Пропустить подобный звонок технически невозможно.

Кремль опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Владимира Путина президенту США Дональду Трампу. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пропустить подобный звонок технически невозможно, так как они согласовываются заранее.

Накануне бывший глава администрации при экс-премьер-министре Великобритании Терезе Мэй Ник Тимоти заявил, что в 2017 году Трамп накричал на бывшего советника по национальной безопасности после того, как узнал, что пропустил звонок от российского президента.

Ранее Путин и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве.

Теги: кремль, путин, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии