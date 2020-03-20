МИД РФ пока не получал никакой официальной ноты с информацией о делегации.

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы. Её возглавит советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эту новость в Кремле приняли позитивно. Но он добавил, что МИД РФ пока не получал никакой официальной ноты с информацией о делегации.

Информация о том, что её возглавит О"Брайен, появилась в четверг, 19 марта.

Ранее военный оркестр провёл репетицию Парада Победы на Дворцовой площади.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, Face the Nation