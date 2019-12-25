Кремль не увидел политической подоплеки в приостановке сертификации компании-оператора "Северного потока - 2"

СП-2 является "важным для всех проектом", считает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели политической подоплеки в приостановке сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, российский газопровод является "важным для всех проектом".

Сертификация "Северного потока – 2" – это достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала. Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора. Мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 16 октября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Отмечается, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор была вынуждена учредить дочернюю компанию на территории страны, чтобы выполнить необходимые требования. Предположительно, процесс возобновится через 4-6 недель.

Ранее мы сообщали, что "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации СП-2.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin