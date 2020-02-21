Помощник президента подчеркнул, что новую встречу нужно провести по итогам реализованных договоренностей.

Кремль не уточнил дату следующего саммита "нормандской четверки". Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чтобы прийти к каким-то результатам, необходимо оценить проделанную работу всех стран "нормандской четверки". Сначала встречу запланировали провести в апреле 2020 года. Но Россия допустила срыв саммита в "нормандском формате". Внешнеполитическое ведомство посчитало, что из всех договоренностей выполнена только одна – обмен пленными. Позднее МИД РФ отметил, что новый саммит проведут в зависимости от прогресса выполнения договоренностей.

Напомним, что последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. На заседание приехали лидеры Германии, Франции, Украины и России. Участники встречи договорились достичь перемирия в Донбассе до конца 2019 года и создать три новых района отвода сил к концу марта 2020 гожа.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что лидеры Евросоюза не договорились по семилетнему бюджету сообщества.

Видео: NBC News, BBC News, CBS News