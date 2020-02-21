Саммит продолжился сегодня утром, 21 февраля.

Лидеры Евросоюза не договорились по семилетнему бюджету сообщества. Об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

После выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщество лишилось 70 млрд евро взносов. Представитель Евросовета Баренд Лейтс отметил, что переговоры продолжатся. Глава Евросовета Шарль Мишель проведет двусторонний диалог с лидерами отдельных стран Евросоюза.

Напомним, что 20 февраля спустя 5 часов после начала саммита, заседание было приостановлено. Это произошло в связи с тем, что представленный проект бюджета на 2021-2027 годы не устроил участников саммита. Глава Европарламента Давид Сассоли сразу сказал, что он неприемлем, а евродепутаты его не одобрят.

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Видео: EURACTIV