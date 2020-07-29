Во дворе на Кременчугской легковушка сбила ребёнка на велосипеде

Мальчик с различными травмами, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

В Центральном районе Петербурга легковушка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде, ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

Днём 24 августа 37-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, во дворе на Кременчугской улице сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребёнок был без сопровождения взрослых.

Мальчик с различными травмами, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД за 2023 год привлекался семь раз.

Ранее пожилая автоледи сбила 6-летнюю девочку на Арцеуловской аллее.

Фото: Piter.tv