Власти помогут петербуржцам с кредитами на выкуп комнат в коммуналках

Город намерен договориться с банками о предоставлении кредитов.

Власти Петербурга помогут льготникам с кредитами на выкуп комнат в коммунальных квартирах. Как заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы на телеканале "78", правила расселения коммуналок изменили, чтобы ускорить процесс.

По словам градоначальника, правительство города должно остановить размножение коммунальных квартир. Сейчас общие квартиры живут, поскольку часть жильцов выезжает на купленное или полученное жилье, а в освободившиеся комнаты тут же заселяются другие. Согласно новому закону, жильцы смогут выкупить освободившиеся комнаты за 30% от рыночной цены.

Если это очередники или льготники, то мы обязуемся создать условия для того, чтобы они получили кредит для выкупа. Александр Беглов

Отмечается, что Смольный намерен договориться с городскими банками о предоставлении таких кредитов на льготных условиях.

Ранее Беглов поручил усилить профилактику телефонного мошенничества.

Фото: Piter.TV