Беглов поручил усилить профилактику телефонного мошенничества

В районных администрациях Петербурга подготовят и организуют разъяснительную работу среди горожан и научат распознавать мошенников, которые заставляют отдавать сбережения, сообщили в Смольном.
Распоряжение дал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что нужно "повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую - просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами".
В прошлом году число квартирных краж, грабежей, разбойных нападений и автоугонов стало меньше, однако количество преступлений в сфере IT с использованием интернета и средств мобильной связи стало больше.
Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые горожане, подростки и люди без навыков использования современных технологий.
Ранее мы писали, что в Петербурге вор вынес из квартиры начальника склада валюту и бриллианты.
Фото: Piter.TV
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