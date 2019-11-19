Беглов поручил усилить профилактику телефонного мошенничества

Пожилых петербуржцев научить определять мошенников нужно в первую очередь, считают в Смольном.

В районных администрациях Петербурга подготовят и организуют разъяснительную работу среди горожан и научат распознавать мошенников, которые заставляют отдавать сбережения, сообщили в Смольном.

Распоряжение дал губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что нужно "повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую - просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами".

В прошлом году число квартирных краж, грабежей, разбойных нападений и автоугонов стало меньше, однако количество преступлений в сфере IT с использованием интернета и средств мобильной связи стало больше.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые горожане, подростки и люди без навыков использования современных технологий.

Ранее мы писали, что в Петербурге вор вынес из квартиры начальника склада валюту и бриллианты.

Фото: Piter.TV