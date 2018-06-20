Воришка продал украденные игрушки с Витебского вокзала ради алкоголя

Его уже поймала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов задержали воришку, который украл детские игрушки на Витебском вокзале. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

По данным правоохранительных органов, мужчина пробрался в закрытый павильон в поисках денег. Их там не оказалось, поэтому он забрал мягкие игрушки. Злоумышленник хотел продать игрушки, чтобы купить алкоголь

Злоумышленником оказался 33-летний житель Тихвина Ленинградской области, который уже имеет судимость.

Товар житель Ленобласти все же успел продать. Теперь полиция разыскивает его.

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Фото: Piter.TV