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Из частного дома в Ленобласти вынесли десять пар часов стоимостью 4 млн рублей
Сегодня, 8:14
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Из частного дома в Ленобласти вынесли десять пар часов стоимостью 4 млн рублей

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Точная сумма ущерба, а также количество похищенного имущества устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Вечером во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о том, что в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти совершено проникновение на участок с крупной кражей. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда оперативников было установлено, что в период с 14:00 3 января до 19:40 9 января неизвестный преступник путём отжима входной двери проник в двухэтажный дом, принадлежащий 41-летнему мужчине, и похитил со стола, расположенного на втором этаже в коридоре, десять пар наручных часов общей стоимостью 4 млн рублей.

Точная сумма ущерба, а также количество похищенного имущества устанавливаются. Владелец дома в настоящее время находится за пределами РФ: заявление о краже подал его отец.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист украл икону из храма на улице Софьи Ковалевской.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: кража, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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