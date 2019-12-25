Ведомство не планирует проводить какие-то дополнительные проверки.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вовлекать школьников в незаконные акции недопустимо. Однако он добавил, что ведомство не планирует проводить какие-то дополнительные проверки из-за этого.

Единицы школьников участвовало, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях. Чиновники отметили, что подросткам и детям свойственно такое поведение как "любопытство, безобидная шалость, позерство". Министерство предлагает родителям оградить детей от прогулок.