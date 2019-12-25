Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят Украину

В Киеве считают, что граждане должны быть готовы защищать Родину самостоятельно.

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал не ждать американских солдат, которые защитят страну. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала. Эксперт полагает, что Евросоюз и Вашингтон помогают Киеву, но эта солидарность заключается в введении против Москвы санкций и предоставлении военной помощи.

Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся Леонид Кравчук, первый президент Украины

Политик призвал сограждан быть готовыми к любой ситуации на государственной границы с Россией. Кравчук считает, что ВСУ должны укреплять свои позиции на Донбассе. Спикер уверен, что каждый гражданин обязан быть готовым защищать страну, если это будет необходимо.

Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России".

Фото: YouTube/Украина 24