Красноярские пожарные показали, как быстро сгорают новогодние елки

Во время эксперимента елки украсили игрушками и мишурой, а потом создали условия для возникновения пожара.

В преддверии новогодних праздников специалисты МЧС по Красноярскому краю решили оригинальным способом напомнить людям о необходимости соблюдать пожарную безопасность. Спасатели записали видео, где испытали на прочность различные новогодние елки: живую, искусственную и елку из трудногорючего материала.

Во время эксперимента елки украсили игрушками и мишурой, а потом создали условия для возникновения пожара. Авторы видео попросили не повторять такие эксперименты дома.

Настоящая ёлка загорелась через 20 секунд, а буквально через минуту она была вся в огне. За полторы минуты от нее ничего не осталось. Дешевая искусственная елка продержалась 30 секунд, а вокруг возник черный дым. Дольше всего не загоралась елка из специального пластика. Дым появился только к двум минутам, огонь возник на 4 минуте.

Спасатели советуют устанавливать елки подальше от отопительных приборов и использовать исправные электрогирлянды. При украшении лучше отказаться от свечей, бумаги и ваты.

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Видео: ВК/ ГУ МЧС России по Красноярскому краю