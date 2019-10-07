Красноярский путешественник снял на видео атаку ядовитой змеи

Инцидент произошел в Хакасии.

Путешественник из Красноярска Михаил Голодок снял на видео нападение щитомордника. Это одна из самых ядовитых змей в регионе. Как пояснил путешественник, все произошло около поселка Черемушки в Хакасии.

Змею несут на ветке и сначала она ведет себя спокойно, но потом решается напасть. Михаил в Instagram написал, что змея лежала на тропе, поэтому он решил отнести её подальше от людей. Путешественник пояснил, что у многих при виде змей возникает желание только убить, потому что их боятся.

Встала у вас на пути? Это не потому что она охотится на людей, а потому что она грелась на солнце и теперь боится сдвинуться, подвергнуться нападению. Она просто защищается, не нужно ее убивать. Просто обойдите или перенесите ее подальше в лес (при помощи длинной палки, осторожно). Михаил Голодок

Житель Кудрово приютил брошенную на помойке змею.

Видео: Instagram/ misha.topeye