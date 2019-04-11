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Краснов заявил о рисках нелегального перемещения оружия из зоны СВО

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Глава ГП России провел заседание при участии белорусских коллег.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о рисках нелегального перемещения вооружения по планете, в том числе оружие приходит из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией специалист поделился с белорусскими коллегами в рамках  объединенной коллегии, организованной в Нижнем Новгороде. В надзорном ведомстве добавили, что фиксируют трансформацию деятельности трансграничных криминальных сообществ. Теперь в своих преступлениях они применяют современные информационно-коммуникационные технологии. 

Сохраняются риски нелегального перемещения распространения оружия, в том числе из зоны проведения СВО. Важна координация усилий правоохранительных структур по нивелированию указанных и других угроз.

пресс-служба Генпрокуратуры РФ

ГП потребовала лишить права морского вылова выведшую 22 млрд рублей группу компаний.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: генеральная прокуратура, генпрокуратура, игорь краснов, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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