Краснов заявил о рисках нелегального перемещения оружия из зоны СВО

Глава ГП России провел заседание при участии белорусских коллег.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о рисках нелегального перемещения вооружения по планете, в том числе оружие приходит из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией специалист поделился с белорусскими коллегами в рамках объединенной коллегии, организованной в Нижнем Новгороде. В надзорном ведомстве добавили, что фиксируют трансформацию деятельности трансграничных криминальных сообществ. Теперь в своих преступлениях они применяют современные информационно-коммуникационные технологии.

Сохраняются риски нелегального перемещения распространения оружия, в том числе из зоны проведения СВО. Важна координация усилий правоохранительных структур по нивелированию указанных и других угроз. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

ГП потребовала лишить права морского вылова выведшую 22 млрд рублей группу компаний.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России