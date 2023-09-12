ГП потребовала лишить права морского вылова выведшую 22 млрд рублей группу компаний

Игорь Краснов рассказал о работе по Дальнему Востоку.

Генеральная прокуратура России подала иски в судебные инстанции о лишении права на вылов морепродукции группу компаний, которая вывела в офшоры в размере 22 миллиардов рублей доходов от вылова биологической продукции в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на профильной сессии сделал "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики", организованной в рамках Восточного экономического форума, сделал глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Эксперт не стал публично называть предприятие-ответчик.

Нами инициировано расторжение в судах более 50 договоров о закреплении долей на вылов, предоставленных группе компаний, которая вывела за рубеж через офшорные юрисдикции свыше 22 млрд рублей, полученных от реализации морепродуктов. Игорь Краснов, генпрокурор России

Специалист уточнил, что в настоящее время под контролем прокуроров Росрыболовством перераспределены квоты на добычу более пяти тысяч тонн ценных биоресурсов страны. Игорь Краснов рассчитывает навести порядок по вопросу оборота ресурсов Дальнего Востока.

Генпрокурор Краснов: России интересен китайский опыт искоренения коррупции.

Фото и видео: Восточный экономический форум