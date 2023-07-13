Генпрокурор Краснов: России интересен китайский опыт искоренения коррупции

Он подчеркнул, что Москва изучает передовые практики зарубежных партнеров.

России интересен китайский опыт искоренения коррупции. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины Фу Куйем.

Краснов отметил, что ему известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что Россия изучает передовые практики зарубежных партнеров. Генпрокурор предложил рассмотреть вопрос о разработке письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции.

Ранее Краснов призвал навести порядок в сфере продажи бутилированной воды.

Видео: Генпрокуратура России