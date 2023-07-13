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Генпрокурор Краснов: России интересен китайский опыт искоренения коррупции

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Он подчеркнул, что Москва изучает передовые практики зарубежных партнеров.

России интересен китайский опыт искоренения коррупции. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины Фу Куйем.

Краснов отметил, что ему известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что Россия изучает передовые практики зарубежных партнеров. Генпрокурор предложил рассмотреть вопрос о разработке письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции.

Ранее Краснов призвал навести порядок в сфере продажи бутилированной воды.

Видео: Генпрокуратура России

Теги: генпрокуратура россии, игорь краснов, китай, коррупция, опыт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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