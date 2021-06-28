Краснов заявил, что в России нет деприватизации

В Генпрокуратуре сообщили о возвращении активов государству.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву о том, что в стране нет процесса деприватизации. Ранее в надзорном ведомстве уведомили о том, что в 2023 году Генеральная прокуратура России добилась возврата государству активов стратегических предприятий более чем на один триллион рублей.

Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж <...> Они работали не на нашу страну. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов: изолировать прокуратуру РФ на международных площадках не получилось.

Фото и видео: Вконтакте / Генеральная прокуратура Российской Федерации