Генпрокурор РФ рассказал о том, что Запад запрещает Георгиевскую ленту.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов предложил запретить всю символику, используемую для экстремизма. Соответствующую инициативу эксперт высказал в рамках своего выступления на пленарном заседании в Совете Федерации,т где он отчитался перед законодателями за работу надзорного ведомства в 2021 году. Чиновник предлагает ввести ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование любой символики в нуждах экстремистской деятельности.

У нас в стране нормы не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях. Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокурор России напомнил парламентариям из верхней палаты о том, что в ряде государств на текущий момент фиксируется истерия вокруг Георгиевской ленты, которая, по мнению. РФ, является символом общей воинской славы. При этом на Западе отсутствуют запреты на демонстрацию публике нацистской атрибутики.

Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации