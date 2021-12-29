Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне

Всемирный фонд дикой природы оценил находку местных специалистов.

Краснокнижный леопард попался на видео в В Шаройском районе Чечни. Ролики размещены в Instagram-аккаунте, о котором стало известно благодаря сообщению Всемирного фонда дикой природы. Специалисты уточнили, что биологи пытаются восстановить популяцию дикого животного на территории Северного Кавказа. Сейчас эксперты пытаются установить, был ли попавший на камеру зверь выпущен в рамках программы по восстановлению популяции.

Видео прислал аспирант Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, который получил его от своих чеченских коллег. Он изучает возможности восстановления кавказского барса на Северном Кавказе. сообщение ВФДП

В Фонде уточнили, что по пятнам леопарда ученые смогут выяснять, является ли он выпущенным в дикую природу по программе реинтродукции или это неизвестный местным специалистам леопард. Уже сейчас понятно, что в регионе становится все больше леопардов, занесенных в Красную книгу. В этом вопросе значимую роль играет биологическое сигнальное поле - леопарды, выпущенные в рамках Программы реинтродукции, привлекают других своих сородичей на данную землю.

Подопечная тигрица Флойда Мейвезера — младшего показала тигрят.

Фото и видео: Instagram / za_kra_grozny_15

